اجتماعات موسعة ومكثفة قريبة لاصدار قرارات تتعلق بالمراحل غير المنتهية

2020/04/01 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تعكف وزارة التربية على دراسة عدة خيارات لاجتياز العام الدراسي من خلال العمل على تحديد مناهج الامتحانات لطلبة الصفوف غير المنتهية، اسوة بالمراحل المنتهية، مشيرة الى ان استئناف الدوام قرار مرهون بتقييم الموقف الوبائي تحدده خلية الازمة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق السعدون في تصريح صحفي، ان “الوزارة بصدد […]

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