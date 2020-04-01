بالصور.. نشوب حريق هائل في مجمع تجاري وسط بغداد

2020/04/01 | 09:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

شب حريق هائل، فجر اليوم الأربعاء، في مجمع تجاري، وسط العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "تم اخماد حريق واسع الانتشار اندلع في مجمع القصر الابيض لصيانة أجهزة التبريد في شارع النضال وسط بغداد".

وبينت أن "مفارزنا في مركز الكرادة تمكنت بإسناد 5 فرق أخرى من مراكز الشورجة والبلديات والاعظمية ورتل الطوارئ والمعلمين، من السيطرة على الحادث الذي اندلع في البناية المكونة من طابقين، بعد محاصرة النيران وتطويقها من عدة محاور، وإخماد لهيبها، بكل مهنية وبوقت قياسي، والحيلولة دون توسعها وانتشارها الى البنايات والمحال المجاورة الأخرى وبدون أي أضرار بشرية".

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