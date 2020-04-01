العمل تطلق قريبا الدفعة الثانية من اعانة الحماية الاجتماعية

2020/04/01 | 09:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة العمل عن اطلاق الدفعة الثانية من اعانة الحماية الاجتماعية خلال الايام المقبلة.ونفت الوزارة في بيان ما تناقله عدد من وسائل الإعلام والوكالات وصفحات التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بتوزيع الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية خلال اليومين المقبلين .واكدت انها وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد […]

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