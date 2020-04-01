الأمريكان أنزلوا بالونا هوائيا مخصصا للمراقبة بالرمادي

2020/04/01 | 09:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عراقي في محافظة الانبار الثلاثاء، اخر مستجدات حركة القوات الامريكية من مناطق شرقي مدينة الرمادي....

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