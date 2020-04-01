🟠نائب تركماني: الزرفي لا تنطبق عليه مواصفات التكليف

2020/04/01 | 09:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب عن المكون التركماني احمد حيدر: التكليف برئاسة الوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة تحتاج الى شخص يتوافق عليه الشركاء والفرقاء وهذا السيناريو لم ينطبق على السيد عدنان الزرفي الذي قوبل […]

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