استغاثة من حاملة طائرات أمريكية على متنها أربعة آلاف شخص

2020/04/01 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎ طلب قبطان حاملة طائرات أمريكية، على متنها أكثر من أربعة آلاف شخص، مساعدة طارئة لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته.‎وقد تأكدت إصابة العديد من الأشخاص على متن حاملة […]

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