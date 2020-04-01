🟠 الحشد الشعبي يتصدى لتعرض ارهابي في بحيرة حمرين

2020/04/01 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدى اللواء الرابع بالحشد الشعبي، الثلاثاء، لتعرض ارهابي في محافظة ديالى.وذكر الحشد في بيان ان قوات اللواء الرابع بالحشد تصدت لهجوم داعشي بالتزامن مع رصد تحركات لعناصر التنظيم الارهابي […]

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