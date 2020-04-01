وفاة شخص بفيروس كورونا وإصابة آخر في الديوانية

2020/04/01 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية، الأربعاء (01 نيسان 2020)، تسجيل حالة وفاة بفايروس كورونا لشخص...





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