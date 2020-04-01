2020/04/01 | 09:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة إستئناف كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق سراح (149) متهماً بكفالة للحد من تزايد أعداد الموقوفين مما يؤثر سلباً في تفشي فايروس كورونا.وقالت محكمة استئناف كربلاء في بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠محكمة إستئناف كربلاء تطلق سراح١٤٩ متهما للحد من تفشي كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠محكمة إستئناف كربلاء تطلق سراح١٤٩ متهما للحد من تفشي كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).