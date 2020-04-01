المغرب تسجل 15 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/01 | 09:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

وقالت الوزارة أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

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