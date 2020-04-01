2020/04/01 | 09:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأربعاء، المباشرة بعملية دهم وتفتيش شمال المقدادية بمحافظة ديالى بهدف تطهير المنطقة وإعادة النازحين لها.

وقال الموسوي في تصريح لإعلام الحشد اطلعت عليه "الغد برس"، ان "قوات من قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وبمشاركة الجيش والشرطة باشرت، صباح اليوم، بعملية دهم وتفتيش انطلقت من ثلاث جهات"، مبينا ان "القوات انطلقت من منطقة العليا الطنيرة وصعودا الى الصدور، وانطلقت قوات أخرى من الزور الاسيود المعدان ومن ثم الى الخيلانية".

وأضاف الموسوي ان "القوات انطلقت من جهة ثالثة لعزل وتطويق الخيلانية وصعودا الى عرب عبد المجبل عبد الله والى شروين والى المنصورية"، موضحا ان "الهدف من العملية تدمير اوكار داعش وتطهير البساتين من العبوات والمخلفات الحربية لإعادة النازحين اليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية يباشران بعملية دهم وتفتيش شمالي المقدادية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية يباشران بعملية دهم وتفتيش شمالي المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).