محافظ ديالى : عدم الالتزام باجراءات الحظر سيضع المحافظة في موقف صعب

2020/04/01 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد محافظ ديالى رئيس خلية الازمة مثنى التميمي اهمية وجود خارطة لخلق مرونة في تدفق المواد الغذائية من بغداد الى اسواق المحافظة .وقال التميمي في بيان اليوم ان دور النخب المثقفة والروابط الشبابية والمنظمات عامل مهم في دعم معركتنا مع وباء كورونا من خلال التوعية باهمية الالتزام بحظر التجوال لتفادي انتشار […]

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