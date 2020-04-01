وزارة التربية بصدد اصدار قرارات بشأن الصفوف غير المنتهية وتتحدث عن استئناف الدوام

2020/04/01 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺗﻌﻜﻒ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻋﺪة ﺧﻴﺎرات ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺼﻔﻮف ﻏﻴﺮ المنتهية اﺳﻮة بالمراحل المنتهية، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻛﺪت ان اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوام ﻗﺮار ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺗﺤﺪده ﺧﻠﻴﺔ اﻻزﻣﺔ.وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺣﻴﺪر ﻓﺎروق اﻟﺴﻌﺪون ﻟ” اﻟﺼﺒﺎح” واطلعت عليه وكالة صدى، ان “اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد

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