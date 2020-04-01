🟠فصيل مسلح تابع للصدر: امريكا تحاول جر العراق الى الحرب

2020/04/01 | 09:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق الرسمي بإسم سرايا السلام، صفاء التميمي، اليوم الثلاثاء، ان امريكا تحاول جر العراق الى الحرب، وذلك بعد التسريبات التي نشرتها صحيفتي الواشنطن بوست و نيويورك تايمز.وقال في بيان […]

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