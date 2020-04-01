🟠الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي الدوائر الصحية

2020/04/01 | 09:44 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض دوائر صحة في بغداد وعدد من المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “الغد برس” نسخة منه، إن “المصرف قام […]

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