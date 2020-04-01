امانة بغداد تقوم بحملة تعفير دور المسنين والأيتام والمشردين شمالي بغداد

2020/04/01 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت امانة بغداد عن القيام بحملة لتعفير وتعقيم دور المسنين والأيتام والمشردين شمالي بغداد وقالت الامانة في بيان، ان “دائرة بلدية الاعظمية قامت بتعفير الدور ضمن منطقة الكم بالاضافة الى القيام بحملة توعوية في كيفية الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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