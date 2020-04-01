ترامب: أمام أميركا أسبوعان “مؤلمان جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا

2020/04/01 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنّ الولايات المتّحدة ستمرّ بأسبوعين “مؤلمين جداً جداً” على صعيد مكافحة فيروس كورونا الجديد الذي لا ينفكّ يحصد أعداداً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 إنّ “الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً […]

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