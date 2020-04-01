الفيفا يشكل صندوق إغاثة للإتحادات لمواجهة كورونا

2020/04/01 | 10:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تشكيل صندوق إغاثة طوارئ لمساعدة سلطات كرة القدم والتي تعاني من ضائقة مالية في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

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