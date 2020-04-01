التربية النيابية: سنشرع بفتح جميع ملفات الفساد في الوزارة

2020/04/01 | 10:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، اليوم الاربعاء، ان لجنته ستشرع بفتح كافة مفات الفساد داخل وزارة التربية، مشيرا إلى أن الفساد داخل الوزارة اصبح يزكم الانوف.وقال المكصوصي، إن “عضو لجنة التربية النيابية النائب عباس الزاملي سيشرع خلال انعقاد الجلسات القادمة إلى فتح جميع ملفات الفساد داخل الوزارة”.وأضاف، أن […]

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