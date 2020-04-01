🟠المكصوصي:فساد وزارة التربية اصبح يزكم الانوف

2020/04/01 | 10:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، الاربعاء ، ان لجنته ستشرع بفتح كافة مفات الفساد داخل وزارة التربية، مشيرا إلى أن الفساد داخل الوزارة اصبح يزكم الانوف.وقال المكصوصي […]

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