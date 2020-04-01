تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في الديوانية

2020/04/01 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت دائرة صحة الديوانية، الاربعاء، عن تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان انه "تم اليوم تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا في المحافظة".واضاف ان "الاصابة هي لامراة من الدغارة، والثانية لرجل كبير بالسن من عفك توفى اثناء اخذ الفحص في الطوارىء".

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