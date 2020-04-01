صحة النجف: مغادرة 16 ملامساً من الحجر الصحي بعد التأكد من سلامتهم

2020/04/01 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت مديرية صحة النجف، الاربعاء، مغادرة 16 ملامسا من الحجر الصحي بعد التاكد من سلامتهم.وقال مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي، في بيان، ان "16 مواطنا من الملامسين المحجورين صحيا ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا غادروا الحجر صباح اليوم بعد التأكد من سلامتهم".اوضح الموسوي، ان "المحجورين خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع خشية ان يكونوا تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة".واكد ان "المحجورين وهم كانوا ضيوف اعزاء على الدائرة طوال وجودهم في الحجر الصحي ويحظون برعاية واهتمام كبيرين بناء على توجيه مدير عام دائرة الصحة الدكتور رضوان الكندي".واعرب الموسوي عن "شكر دائرة الصحة لما ابدوه من تعاون كبير مع الجهات الصحية"، مبينا ان "مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء اصبح 319 شخصا من كافة الاعمار وانهم موزعين على مدينة الزائرين التابعة للعتبة العلوية المقدسة والفنادق التي تم التبرع بها لهذا الغرض ".

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