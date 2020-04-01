فاطمة ناعوت - ابتسامةُ چورچ … ليندا صندوقُ اللآلئ

2020/04/01 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت سافرَ إلى السماء، وترك لنا ابتسامتَه.هي ذاتُها الابتسامةُ الآسرةُ كما عرفناها وسجّلتها الكاميرات؛ وكأن الزمانَ لا يمرّ.بصَفوها وعذوبتِها وطفولتها؛ وكأن المحنَ لم تَنَل من هذا الجسد الواهن.ازداد الوجهُ جمالاً، مع تلك الهالة الملائكية التي تُكلّلُ هاماتِنا مع الكِبَر.وربما مع الإيمان بأن يدَ الله حانيةٌ تمتد بالرغد والسلام، مثلما تسمحُ بالمرض والاختبار.لكن الحتميَّ أن تلك الابتسامة السابحةَ على......

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