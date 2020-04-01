القبض على عصابة تتاجر بالبشر في ذي قار

2020/04/01 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بالقاء القبض على عصابة تتاجر بالبشر في المحافظة، مكونة من ثلاثة رجال وامرأتان.وذكر المصدر في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان “قوة من مديرية الامن الوطني في ذي قار واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة ثلاثة رجال وامرأتان، متخصصة بالاتجار بالبشر”.[…]

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