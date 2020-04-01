2020/04/01 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بالإطاحة بأخطر خلية تابعة لتنظيم داعش، جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وقتل 4 من أفرادها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية برئاسة مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني نصبت كميناً نوعياً في عمق منطقة بزايز بهرز (25 كم جنوب بعقوبة) ونجحت من قتل 4 من مسلحي داعش يمثلون أخطر خلية نائمة للتنظيم في قاطع جنوب بعقوبة".

واضاف المصدر، أن "الخلية تم محاصرتها في مضافة قبل الانقضاض عليها وقتل جميع افرادها الـ 4"، مؤكدا بان "العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة".

بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الأربعاء (1 نيسان 2020)، أن هناك سببين وراء التسريبات الامريكية الاخيرة حول نوايا واشنطن قصف فصائل عراقية.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امريكا تمر بوضع داخلي صع

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بعملية دهم وتفتيش شمال المقدادية بهدف تطهير المنطقة وإعادة النازحين إلى المحافظة.

وقال الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوات من قيادة عمل

بغداد اليوم - بغداد

علق الناطق الرسمي بإسم سرايا السلام صفاء التميمي، الثلاثاء، على التهديد الامريكي بقصف فصائل عراقية، فيما دعا الى وقف الحرب في كل العالم.

وقال التميمي في بيان، "في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا عالمياً في أك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإطاحة بأخطر خلية داعشية جنوب بعقوبة وقتل 4 من افرادها بكمين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإطاحة بأخطر خلية داعشية جنوب بعقوبة وقتل 4 من افرادها بكمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).