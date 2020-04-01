صحة النجف: 319 شخصاً في الحجر الصحي بعد مغادرة 16 ملامساً اليوم

2020/04/01 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أكدت مديرية صحة محافظة النجف، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بقاء 319 شخصاً في الحجر الصحي بالمحافظة، بع...





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