تشخيص سلامة 16 ملامساً لمصابين بفيروس كورونا في العراق

2020/04/01 | 10:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ غادر الحجر الصحي في محافظة النجف، صباح الاربعاء، 16 مواطناً من الملامسين المحجورين صحياً ممن تم حجرهم على خلفية اشخاص اصيبوا بفيروس كورونا.وقال مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة صحة النجف، ليث الموسوي ان المحجورين خضعوا طوال مدة الحجر الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا حماية لهم وللمجتمع خشية ان يكونوا تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة.واضاف أن مجموع المحجورين المتبقين في الحجر الصحي بعد مغادرة هؤلاء اصبح 319 شخصا من كافة الاعمار.

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