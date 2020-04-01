🟠لماذا أحب محمدا ﷺ؟ (20)

2020/04/01 | 10:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى : ” وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا”.سالقويه والديبزي وشارون ..أكاذيب الإلكترون في عصر الكورون ! احمد الحاج نعم لقد صدمني حجم التضليل الهائل والحماقة التي أعيت من […]

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