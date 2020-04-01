🟠تاريخ تسرب الأفكار العَلمانية إلى كُردستان/ ج1

2020/04/01 | 10:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أ.د.فرست مرعي العَلمانية ذلك المصطلح الذي أثار من الجدل والصراع منذ بداية القرن العشرين ما لم يثره مصطلح آخر في المجتمعات الاسلامية ؛ حتى غدت ثنائية العلماني والاسلامي أكثر الثنائيات […]

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