مصرف التجارة يؤجل استيفاء أقساط قروض الموظفين والمستفيدين من مشروع بسماية لشهرين

2020/04/01 | 10:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاربعاء، تأجيل استيفاء أقساط القروض الممنوحة للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم لدى المصرف وكذلك للمستفيدين من قرض مشروع بسماية السكني وقرض دراسي وبدون فوائد لشهرين.

وذكر رئيس المصرف فيصل الهيمص في بيان تلقته "الغد برس"، أنه "تقرر تأجيل استيفاء أقساط القروض الممنوحة للموظفين الموطنة وغير الموطنة رواتبهم لدى المصرف وكذلك للمستفيدين من قرض مشروع بسماية السكني وقرض دراسي وبدون فوائد لمدة شهرين ابتداءً من 2020/4/1 ولغاية 2020/5/31".

وأوضح خلال البيان "علماً بأنه يمكن لغير الراغبين بتأجيل استيفاء أقساطهم واستمرار الاستقطاع بخلاف ما ذكر أعلاه، وتقديم طلباتهم بهذا الخصوص بمراجعة أحد فروع المصرف أو إرسال طلباتهم إلى البريد الالكتروني [email protected] على أن يتضمن الطلب : الاسم الكامل للمقترض ورقم حسابه المصرفي.

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