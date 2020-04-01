ألمانيا بصدد اصدار (شهادات مناعة) للمتعافين من كورونا

2020/04/01 | 10:34 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:

أكدت وسائل اعلام المانية، اليوم الاربعاء، أن الحكومة بصدد إجراء من شأنه السماح للمتعافين من مرض (كوفيد-19)، بالتحرك بحرية داخل البلاد.

وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي الذي نقل عن صحف ألمانية، فإن الحكومة الألمانية تسعى لتطبيق خطوة هي الأولى من نوعها بعد تفشي جائحة كورونا عالميا، حيث ستعمل على إجراء تحليلات لما يقرب من 100 ألف شخص في ألمانيا ممن أتموا شفائهم من فيروس كورونا".

وفي حال التأكد من أن أجسادهم طورت أجسام مضادة للفيروس فإنهم سوف يصدرون لهم ما يسمى بـ"شهادات للمناعة".

ويهدف المشروع إلى اكتشاف الأشخاص الين استطاعت أجسامهم تطوير أجسام مضادة للفيروس، حيث من الممكن تطوير أجسامهم مناعة ضد الفيروس.

ويوجد في ألمانيا أكثر من 71 ألف مصاب حتى الآن بمرض (كوفيد -19)، منهم 16100 شخص تم شفاؤهم تماما من المرض بينما توفي 775 آخرين.

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