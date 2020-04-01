المانيا تسجل 5453 اصابة و149 وفاة جديدة بكورونا

2020/04/01 | 10:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 5453 إصابة و149 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت السلطات الألمانية في بيان "تم تسجيل 149 وفاة و5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 67 ألفاً و366 إصابة و732 وفاة".

وصادقت الحكومة الألمانية، الاثنين، على حزمة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو، لمساعدة الشركات والأشخاص المتضررين من تفشي فيروس كورونا.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

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