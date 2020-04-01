حالة وفاة و10 إصابات بكورونا بين صفوف الجالية العراقية في اسطنبول

2020/04/01 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة “العهد” الفضائية، في اسطنبول، بوفاة رجل عراقي مسن وتسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الجالية العراقية.وقال المراسل، إن تركيا يوجد فيها 80 مليون نسمة وتعتبر بلد سياحي، مبينة أن اسطنبول منطقة ترانزيت دولية، وكان من المتوقع ان تحدث اصابات كبيرة مقارنة بالدول الاخرى.وأضاف أن هناك حالة وفاة لأبناء الجالية […]

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