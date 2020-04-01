اختفاء طبيبة صينية كشفت بدايات انتشار “كورونا” واتهمت الحكومة بإخفاء الحقيقة

2020/04/01 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت صحيفة “ديل ميل” الإنكليزية أن طبيبة صينية من الأطباء الأوائل الذين اكتشفوا فيروس كورونا المستجد في مستشفى مدينة ووهان، اختفت وقد يكون تم اعتقالها من قبل السلطات الصينية، بعد انتقادها للحكومة على ما اسمته “كذب واخفاء المعلومات الحقيقة” عن كل مرحلة تقريبا من مراحل تفشي الفيروس.وأضافت الصحيفة أن الدكتورة “آي […]

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