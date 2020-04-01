2020/04/01 | 10:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت أزمة انتشار وباء كوفيد-19 في إسبانيا عاملين في قطاع الصحة، وتحديدا وحدة العناية المركزة في مستشفى فالنسيا.وقال عاملون في القطاع، إنه تم نقل وحدة العناية إلى أماكن أخرى من المستشفى، بغرض علاج المصابين بمرض كوفيد-19، وإنه من المحتمل أن وحدات العناية المركزة في فالنسيا لن يكون فيها شغور”.واضافوا “إعلام مجلس الصحة المحلي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة وباء كوفيد-19 في إسبانيا تضرب وحدة العناية المركزة في فالنسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).