هيونداي تستعد لغزو الأسواق بـ Creta الجديدة كليا

2020/04/01 | 10:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت سيارات Creta في السنوات الأخيرة من أكثر السيارات مبيعا في العالم لجودتها الممتازة وسعرها المنافس، والنموذج القادم منها سيحمل مواصفات لم يشهدها عشاق هيونداي من قبل.وبالنظر للنموذج الجديد الذي استعرضته هيونداي منذ مدة في الهند نلاحظ أن السيارة أصبحت مختلفة كليا عن جميع نماذج Creta الموجودة حاليا، فتغيير فيها تصميم الهيكل بشكل جذري،

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