صحة النجف : 16 ملامسا يغادرون الحجر الصحي

2020/04/01 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة للنجف، مغادرة ١٦ ملامساً الحجر الصحي ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا مسبقا .واوضح مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي، ان “المحجورين المغادرين خضعوا الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا […]

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