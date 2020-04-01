صحة النجف : 16 ملامسا يغادرون الحجر الصحي


صحة النجف : 16 ملامسا يغادرون الحجر الصحي
2020/04/01 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة للنجف، مغادرة ١٦ ملامساً الحجر الصحي ممن تم حجرهم على خلفية ملامستهم لمن تم تشخيص اصابتهم بفايروس كورونا مسبقا .

واوضح مسؤول وحدة الامراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي، ان “المحجورين المغادرين خضعوا الى متابعات من اطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم اية اعراض مرضية وان حجرهم كان احترازيا […]

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