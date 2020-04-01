امانة بغداد: تعفير دور مسنين وأيتام ومشردين في العاصمة

2020/04/01 | 10:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن القيام بحملة لتعفير وتعقيم دور المسنين والأيتام والمشردين شمال بغداد.وقالت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “دائرة بلدية الأعظمية قامت بتعفير الدور المذكورة ضمن منطقة الكم، بالإضافة إلى القيام بحملة توعوية في كيفية الوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة”.

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