مسؤول ألماني: هدف اوروبا تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي

2020/04/01 | 10:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار مدير عام الشؤون الاقتصادية والتنمية المستديمة في وزارة الخارجية الألمانية ميغوئل برغر إلى إنجاز أول معاملة مالية بين أوروبا وإيران عبر آلية إينستكس، معتبرا أن الهدف هو تسهيل التجارة مع إيران وحفظ الاتفاق النووي.وفي تغريدة له على موقع التواصل “الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء كتب برغر: إن هذه خطوة مهمة لدعم الشعب الإيراني بالسلع […]

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