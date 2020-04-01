🟠الكشف عن مصادر خزانات ضخمة من المياه على المريخ

2020/04/01 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة قام بها علماء في جامعة أريزونا الأمريكية، أن خزانات ضخمة من الماء على سطح المريخ تأتي من مصدرين مختلفين.ويعتقد العلماء أن المريخ، على عكس الأرض، لكم يكن […]

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