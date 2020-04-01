العراقيون مابين خطاب صالح و حصار كورونا …!!!

2020/04/01 | 10:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود العراقيون بطبيعتهم وكأن شيئا توارثوه لايحلمون بالكثير بل بالمعيشة البسيطة الخالية من المنغصات ، بعيدا عن ويلات الحروب التي ملوا سماع اخبارها ، كونهم من اكثر شعوب العالم […]

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