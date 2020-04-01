العمليات المشتركة تعلق على انباء نصب الباتريوت الامريكي في العراق

2020/04/01 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاربعاء، على تقارير نصب منظومة دفاع جوي اميركية في العراق، مبينة ان تلك الانباء مازالت اعلامية ولم يخطرنا الجانب الاميركي بتلك الخطوة .وقال المتحدث باسم القيادة اللواء الطيار تحسين الخفاجي، ان “الجانب الاميركي لم يخطرنا بخطوة نصب الباتريوت في القواعد العسكرية”، مشيرا إلى أن “الانباء […]

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