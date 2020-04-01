في إنجاز قياسي.. خلال 14 يوماً الإمارات تؤسس أكبر مختبر في العالم لتشخيص كورونا(فيديو)

2020/04/01 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خلال 14 يوماً#الإمارات تؤسس أكبر مختبر في العالم لتشخيص #كورونا خارج #الصين pic.twitter.com/k6YE331ncP — CNBC Arabia (@CNBCArabia) March 31, 2020

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