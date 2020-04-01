🟠وفاة القيادي في حركة “فتح” عبد الله أبو سمهدانة

2020/04/01 | 10:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة- متابعات: توفي فجر اليوم الأربعاء القيادي في حركة “فتح” عبد الله ابو سمهدانة محافظ المنطقة الوسطي بقطاع غزة.ويعتبر ابو سمهدانة أحد أبرز قادة ومؤسسي حركة فتح ورفيق درب […]

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