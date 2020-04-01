🟠تأملات في القران الكريم ح449 سورة الطارق الشريفة

2020/04/01 | 10:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للسورة الشريفة جملة من الفضائل والخصائص , لعل ابرزها ما جاء في كتاب ثواب الاعمال عن الصادق عليه السلام : من كان قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كانت له عند […]

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