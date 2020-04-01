البنك المركزي الإيراني يتخذ إجراءات مهمة لمواجهة كورونا

2020/04/01 | 10:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي عن اتخاذ عدة إجراءات مهمة لدعم الأعمال المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.وكتب همتي في مدونة له على موقع التواصل الاجتماعي “إينستغرام” إنه تم في البنك المركزي يوم امس الثلاثاء اتخاذ عدة قرارات مهمة.وأضاف أنه وفيما يتعلق بسياسة الاعتمادات فقد تم تحديد البنوك وآلية دعم […]

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