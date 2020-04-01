حتى القطط لم تسلم من كورونا

2020/04/01 | 10:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة الزراعة ومصائد الأسماك فى هونج كونج، إن قطا أليفا تأكدت إصابته بفيروس كورونا في المدينة بعد إصابة صاحبه بالفيروس، موضحة أن القط لم تظهر عليه أى علامات على المرض.وأضافت الإدارة في إشعار صدر في وقت متأخر يوم الثلاثاء أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرا […]

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