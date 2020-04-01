صحة النجف تؤكد مغادرة 16 ملامساً الحجر الصحي

2020/04/01 | 10:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحة النجف الأشرف، اليوم الأربعاء، مغادرة 16 حالة ملامسة الحجر الصحي.

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