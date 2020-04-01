نفي وفاة محمود عباس

2020/04/01 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نفى القيادي في حركة “فتح” حسين الشيخ ما وصفها بكل “الإشاعات المغرضة من الطابور الخامس والمواقع الصفراء”، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصحة جيدة.وأكد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن الرئيس الفلسطيني “يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي وخطط مواجهة انتشار فايروس كورونا مع كل […]

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