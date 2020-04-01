هستيريا ابشع من كورونا.. أمريكا تشدد عقوباتها على سوريا

2020/04/01 | 11:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية جويل بيرن، أن تطبيق بلاده لما يسمى قانون “قيصر” الذي يفرض مزيداً من الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد سوريا وشعبها “سيتم في غضون أسابيع”، في موقف يؤكد فيه من جديد سياسة بلاده غير الإنسانية في التعامل مع الدول الأخرى.يأتي إعلان بيرن رغم اجتياح فيروس “كورونا” للعالم، الأمر […]

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